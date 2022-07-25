Желько Шакич перешел из УНИКСа в «Литкабелис»

Форвард сборной Хорватии Желько Шакич, выступавший за УНИКС, подписал контракт с литовским «Литкабелисом». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Шакич перешел в УНИКС в апреле из «Автодора» и провел в составе клуба 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5 очков, 2,4 подбора и 0,7 передачи за 13:51 минуты игрового времени.

На прошлой неделе казанский УНИКС покинул 27-летний хорватский форвард Марио Хезонья. По итогам сезона Хезонья был признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, вошел в тройку самых результативных баскетболистов турнира и победил в конкурсе по броскам сверху. Баскетболист стал самым ценным игроком «Матча всех звезд», удостоился награды MVP ноября Единой лиги ВТБ.



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Татьяна Леухина