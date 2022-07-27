Часть мусорных завалов на свалке в Лаишевском районе Татарстана ликвидировали

Фото: соцсети

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана выехали в Лаишевский район после обновления профиля свалки района в instagram*-аккаунте, об этом «Реальному времени» сообщили в министерстве.



Аккаунт активисты создали в апреле прошлого года. Они не только пытались привлечь внимание к проблеме, но и разобраться: кто причастен к захламлению территории: мусоровоз или местные жители. В конце мая прошлого года появилось фото очищенной территории свалки.

Однако аккаунт свалки в Лаишевском районе Татарстана вновь стал обновляться этим летом: в начале июня в профиле вновь появилось фото захламленной мусорки и подпись: «Ну, здрасьте!) новый сезон с новыми сериями!». В посте от 25 июля сообщается, что на месте установили контейнеры, но убирать их не удосуживаются.



— Нарушение было устранено, однако при повторном выезде экологов на контейнерной площадке вновь скопилось огромное количество мусора. На этот раз исполнительному комитету была направлена претензия на устранение данного нарушения, — рассказали в Минэкологии республики.

Фото: Максим Платонов

На сегодня часть мусорных завалов ликвидировали, сейчас захламления продолжают устранять.

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Маргарита Головатенко