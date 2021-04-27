В Лаишевском районе РТ создали Instagram-аккаунт захламленной мусорной свалки

Фото: скриншот

В Лаишевском районе РТ жители села «Малые Кабаны» создали профиль в Instagram для захламленной мусорной свалки. Первая запись в аккаунте появилась 1 апреля.

«Сегодня первый день в инстаграме, хочу этой весной преобразиться и быть чистой!», — гласит подпись к первой публикации.

На опубликованных в Instagram фотографиях видно, что на специально отведенной территории, где размещены мусорные контейнеры, разбросаны отходы: пакеты, бутылки, ветки деревьев и ковер лежат на земле.

Под одной из публикаций написано, что если выяснится, что к захламлению территории причастен мусоровоз, то активисты напишут коллективную жалобу и будут добиваться правильных контейнеров и машины для вывозы мусора. «Если причиной мусора вокруг мусорки — сами жители, то бороться с проблемой станет ещё сложнее», — отметил автор поста.

Из записи от 13 апреля следует, что местные жители пытались связаться с главой Лаишевского района, но он «не берет трубки и всегда в отъездах». Авторы Instagram-публикаций о жизни мусорки считают, что ответственный за состоянием площадки должен понести ответственность.

Отметим, что Instagram-аккаунт есть и у мусорной свалки в Константиновке. Он появился 10 апреля. В Минэкологии РТ уже отреагировали на сообщение об этой свалке.



Татьяна Демина