Новости общества

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Лаишевском районе РТ создали Instagram-аккаунт захламленной мусорной свалки

21:13, 27.04.2021 4
В Лаишевском районе РТ создали Instagram-аккаунт захламленной мусорной свалки
Фото: скриншот

В Лаишевском районе РТ жители села «Малые Кабаны» создали профиль в Instagram для захламленной мусорной свалки. Первая запись в аккаунте появилась 1 апреля.

«Сегодня первый день в инстаграме, хочу этой весной преобразиться и быть чистой!», — гласит подпись к первой публикации.

На опубликованных в Instagram фотографиях видно, что на специально отведенной территории, где размещены мусорные контейнеры, разбросаны отходы: пакеты, бутылки, ветки деревьев и ковер лежат на земле.

Под одной из публикаций написано, что если выяснится, что к захламлению территории причастен мусоровоз, то активисты напишут коллективную жалобу и будут добиваться правильных контейнеров и машины для вывозы мусора. «Если причиной мусора вокруг мусорки — сами жители, то бороться с проблемой станет ещё сложнее», — отметил автор поста.

Из записи от 13 апреля следует, что местные жители пытались связаться с главой Лаишевского района, но он «не берет трубки и всегда в отъездах». Авторы Instagram-публикаций о жизни мусорки считают, что ответственный за состоянием площадки должен понести ответственность.

Отметим, что Instagram-аккаунт есть и у мусорной свалки в Константиновке. Он появился 10 апреля. В Минэкологии РТ уже отреагировали на сообщение об этой свалке.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Был такой мульт - Скала Фреглов, там был персонаж - Мусорка. О, великий Тартарстан, следует традициям Диснея!!!
    Ответить
  • Анонимно 27 апр
    А тема хорошая... похоже, нужно каждой мусорке завести инсту.
    Ответить
  • Анонимно 27 апр
    Крик души!!! Республиканские власти помогите!!! Лаишевский район, Столбище, Усады просто утопают в мусоре, все площадки уже не убираются с начала весны! Администрация района просто расписались в своем бессилие!!! Что делать???
    Ответить
  • Анонимно 27 апр
    Вся Казань, Вся Республика проводит субботники, Столбище просто ждет Чуда, надеятся здесь больше не на что, любые субботники заранее обречены бессмысленностью, так как мусор просто разлетается по округе.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем