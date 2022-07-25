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В Instagram* мусорной свалки в Лаишевском районе Татарстана вновь появились фото захламленной территории

18:23, 25.07.2022 2
В Instagram* мусорной свалки в Лаишевском районе Татарстана вновь появились фото захламленной территории
Фото: соцсети

Instagram*-аккаунт свалки в Лаишевском районе Татарстана вновь стал обновляться. Первый пост появился в начале лета, новые фотографии в профиле опубликованы сегодня.

Аккаунт активисты создали в апреле прошлого года. Они не только пытались привлечь внимание к проблеме, но и разобраться — кто причастен к захламлению территории: мусоровоз или местные жители. В конце мая прошлого года там появилось фото очищенной территории свалки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Новой» жизнью аккаунт зажил этим летом: в начале июня в профиле вновь появилось фото захламленной мусорки и подпись: «Ну, здрасьте!) новый сезон с новыми сериями!». В посте от 25 июля сообщается, что на месте установили контейнеры, но убирать их не удосуживаются.

*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:34
    в орле свалку надо реанимировать как и в других районах
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  • Анонимно 18:55
    я не смотрю инстаграм, он еще существует, оказывается
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