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Чат-бот «Вакцинация Казань» был недоступен из-за технических работ

10:59, 27.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Чат-бот «Вакцинация Казань» был недоступен из-за технических работ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чат-бот «Вакцинация Казань» был недоступен из-за технических работ. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения по городу.

О неполадках стало известно сегодня утром. В ответ на запрос сведений о наличии вакцин против COVID-19 в Казани не было.

Фото: скриншот

Сейчас бот вновь показывает, что в столице Татарстана доступны препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины двухкомпонентные.

Сегодня СМИ сообщают, что в поликлиниках по всей стране закончился «Спутник Лайт». В Казани эта однокомпонентная вакцина отсутствует с середины июля.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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