Чат-бот «Вакцинация Казань» был недоступен из-за технических работ

Чат-бот «Вакцинация Казань» был недоступен из-за технических работ. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения по городу.

О неполадках стало известно сегодня утром. В ответ на запрос сведений о наличии вакцин против COVID-19 в Казани не было.

Фото: скриншот

Сейчас бот вновь показывает, что в столице Татарстана доступны препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины двухкомпонентные.



Сегодня СМИ сообщают, что в поликлиниках по всей стране закончился «Спутник Лайт». В Казани эта однокомпонентная вакцина отсутствует с середины июля.

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Татьяна Леухина