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В работе чат-бота «Вакцинация Казань» возник сбой

10:05, 27.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В работе чат-бота «Вакцинация Казань» возник сбой
Фото: Максим Работа

В работе городского чат-бота «Вакцинация Казань», который показывает данные о наличии вакцин против коронавируса, возник сбой. Он не реагирует на запрос.

В ответ на запрос сведений о наличии вакцин против COVID-19 в Казани не поступает. У некоторых пользователей список появляется, но дальше данные уточнить не получается.

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По последним данным чат-бота «Вакцинация Казань», в городе остались лишь две вакцины против коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя, по данным на 24 июля, была в наличии только в Советском районе города.

Сегодня СМИ сообщают, что в поликлиниках по всей стране закончился «Спутник Лайт». В Казани эта однокомпонентная вакцина отсутствует с середины июля.

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Татьяна Демина
ТехнологииIT Татарстан

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