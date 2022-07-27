Исследование: в Татарстане 66% работников передумают увольняться, если им повысят зарплату

В Татарстане 66% опрошенных готовы остаться на нынешнем месте работы, если компания пообещает увеличить им зарплату. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Каждый четвертый (25%) респондент из Татарстана может остаться на нынешнем месте работы, если ему предложат интересный проект или повысят в должности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

16% не готовы продолжать работать ни при каких условиях. Среди основных причин респонденты назвали выгорание — 31%, желание полностью сменить сферу деятельности — 25%, отсутствие веры в дальнейший успех своего работодателя — 19%, перестали разделять ценности своего работодателя — 15%.

29% работающих татарстанцев рассказали, что сталкивались с предложением об увеличении зарплаты. 18% из них приняли его. В основном договоренность была на словах — в 65% случаях, каждому пятому (22%) предложили заверить это документально, как проект изменения текущего трудового договора.



Ранее исследование направления образовательной платформы «Нетология» и рекрутинговой компании Get еxperts показало, что более 60% россиян хотя бы раз уходили с работы из-за недовольства текущим руководителем. При этом 60% также оставались в компании из-за личности своего начальника.



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Татьяна Леухина