Более 60% россиян хотя бы раз увольнялись с работы из-за руководителя

Фото: Максим Платонов

Более 60% россиян хотя бы раз уходили с работы из-за недовольства текущим руководителем. При этом 60% также оставались в компании из-за личности своего начальника. Об этом говорится в исследовании направления образовательной платформы «Нетология» и рекрутинговой компании Get еxperts (есть в распоряжении «Реального времени»).

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,7 тысячи респондентов, преимущественно специалисты (45%) и руководители отделов (34%). Примерно 61%— сотрудники российских компаний, остальные 39% работают в международных организациях. Средний возраст респондентов — от 34 до 40 лет (31%), в опросе приняли участие 68% женщин и 32% мужчин.

Как выглядит идеальный руководитель?

63% респондентов рассказали, что встречали идеального руководителя. По мнению 87%, для начальника в равной степени важны владение hard skills (профессиональными навыками) и soft skills (гибкими навыками). Из гибких навыков руководства наиболее важными оказались стратегическое мышление (59%), эмоциональный интеллект (58%), навыки коммуникации (57%) и лидерство (52%).

Также руководители должны понимать цифровые тренды (52%), знать современные методологии управления — kanban, agile, waterfall, scrum (38%) и пользоваться таск-трекерами и новыми онлайн-приложениями (31%). При этом 31% опрошенных считает, что их начальники не обладают ни одним из трех цифровых навыков.

В текущем руководстве респондентов наиболее вдохновляют доверие при передаче или постановке задач (32%), позитивный настрой (25%), увлеченность собственной работой (24%), профессиональная экспертиза и стратегическое видение (по 21% соответственно). При этом 25% не устраивает переменчивость настроения, 19% жалуются на микроменеджмент, а 18% — на манипуляции и коммуникации вне рабочего времени со стороны руководителя.

Фото: realnoevremya.ru

Воспитание сотрудников

Более 30% респондентов ответили, что чувствуют участие руководителя в их развитии и получают значимую обратную связь; 26% отмечают, что начальник никак не участвует в их развитии. У 48% респондентов руководство не запрашивает обратную связь, и только 20% участников заявили, что их начальники просят ответ напрямую. Кроме того, 20% респондентов дают обратную связь вне зависимости от запроса на нее. Однако только 27% участников опроса высказывают свое мнение о работе руководителей максимально открыто.

Также 80% подчиненных отметили, что для них важна обратная связь со стороны руководства. Более того, 76% опрошенных готовы к честному и открытому разговору о качестве своей работы, а 55% хотели бы получать обратную связь наедине с начальником. При этом 45% сообщили, что они нуждаются в неформальном характере обратной связи.

Фото: Максим Платонов

Отношение к начальству

О доверии к своему руководителю в текущих условиях говорят более двух третей опрошенных (70%), причем 14% доверяют начальнику, даже видя его неуверенность в себе. Эта же неуверенность руководителей является и наиболее частой причиной недоверия к ним (так ответили 12% участников). В то же время немало тех, кто заявил о разочаровании в руководителе. Причины для разочарования назывались разные: руководитель проявил себя с худшей стороны (9%), ушел из компании, оставив команду в такое тяжелое время (3%), предал команду ради собственных интересов (2%) и другое.

Говоря о своей лояльности по отношению к руководителям, большинство участников опроса охарактеризовали ее как достаточно высокую: 5 баллов по пятибалльной системе поставили 40% из них, 4 — 27%. Также 3 балла указали 19% опрошенных. Низкие баллы — 2 и 1 — себе поставили соответственно 6% и 8%. Почти три четверти опрошенных работников уверены, что руководитель, в отличие от подчиненных, не имеет права поддаваться эмоциям и панике в критической ситуации — об этом сказали 72% из них. В то же время 28% считают, что они вполне могут паниковать.

Стоит отметить, что 10% работников уверены, что руководство не нужно поддерживать в тяжелые времена. Еще 7% хотели бы помочь своему руководителю, но не знают, как это сделать. Те, кто поддерживает своих начальников, рассказали, что они участвуют в генерации идей по решению рабочих вопросов (55%), берут на себя больше ответственности по проектам (48%), а также общаются с ними на личные темы (25%).

Фото: Ринат Назметдинов

Также сегодня сообщалось, что за июнь 2022 года количество активных резюме в Татарстане выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти не изменилось по сравнению с маем этого же года (-2,5%).

Отмечается, что среди различных профессиональных групп заметнее всего выросла активность соискателей в сферах «ИТ, интернет» (+58,7% к прошлому году), «Административный персонал» (+41,9%), «Маркетинг, реклама, PR» (+31,4%), а также «Продажи» (+29,7%).



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Максим Кокунин