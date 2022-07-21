В Татарстане выдача потребкредитов в июне выросла на 4%

Жители Татарстана в июне 2022 года взяли 28 335 потребительских кредитов. Это на 4,2% больше, чем в мае, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В рейтинге 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию. Татарстан по итогам июня занял 7-е место. Лидером стала Москва, где за первый месяц лета выдали 50 673 потребкредита. Следом идут Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Наибольшую динамику роста выдачи потребкредитов в июне зарегистрировали в Якутии — на 34,1%. Следом идет Москва, в которой в июне кредитов оформили на 31,4% больше, чем в мае. Топ-3 замыкает Московская область (+30,5%).



— При этом существенный рост выдачи в мае — июне объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Кроме того, постепенно растет и уровень одобрения потребкредитов, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Фото: Максим Платонов

Всего, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июне 2022 года выдали 890 тысяч потребительских кредитов, что на 20,8% больше, чем в мае. При этом по сравнению с июнем 2021-го зафиксировано сокращение на 41,6%, а по сравнению с «досанкционным» февралем этого года — на 21,5%.

Напомним, по данным НБКИ, в Татарстане за январь — май этого года выдали потребительские кредиты на общую сумму в 26,9 миллиарда рублей. Это на 51,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина