Средний размер потребительского кредита в Татарстане вырос на 16%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае 2022 года средний размер потребительского кредита достиг 161 234 рубля, что на 15,9% больше, чем в предыдущем месяце. В апреле этого года он составлял 139 164 рубля, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Татарстан по итогам мая занял лишь 14-ю строчку в списке 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования. На первом месте оказалась Москва, где в прошлом месяце средний размер потребительского кредита составил 421 186 рублей, увеличившись на 16,2%.

На второй строчке в рейтинге 30 регионов России, лидирующих по объемам потребкредитования, находится Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Ханты-Мансийский автономный округ, топ-5 замыкает Свердловская область. Следом идут Приморский край, Тюменская и Ленинградская области, Красноярский край, Новосибирская, Омская, Самарская и Оренбургская области.

Фото: Максим Платонов (архив)

Наибольшую динамику роста среднего размера потребкредита в мае зафиксировали в Кировской области (+29,4%), Чувашии (+23,4%) и Ханты-Мансийском автономном округе (+22,7%). В Кемеровской области он увеличился на 18,9%, в Ленинградской — на 18,6%.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в мае 2022 года средний размер кредитов на покупку потребительских товаров составил 184,4 тысячи рублей. Это на 13 больше, чем в апреле.

По данным НБКИ, в Татарстане в мае 2022 года выдали 27 071 потребительский кредит. Это на 26,8% больше по сравнению с предыдущим месяцам — в апреле жители республики оформили 21 344 таких кредитов. Татарстан занял пятое место среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных в мае потребкредитов.



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Татьяна Демина