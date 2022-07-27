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Вирусолог предположил, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии

07:42, 27.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог предположил, когда ВОЗ может объявить об окончании пандемии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID-19 через несколько месяцев. Такое мнение выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе Альтштейн заявил, что пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 наступит приблизительно через месяц.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что появление в России нового подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр» — признак окончания пандемии. По его мнению, введение дополнительных ограничений, включая масочно-перчаточные меры, не требуется.

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Татьяна Леухина
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