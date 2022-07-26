Вирусолог считает, что пик нынешнего роста заболеваемости COVID-19 наступит через месяц

Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 наступит приблизительно через месяц. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедшие сутки в России выявили 6 571 новый случай COVID-19. На прошлой неделе специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предположил, что появление в России нового подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр» — это признак окончания пандемии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина