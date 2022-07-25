В ожидании нашествия «кентавра»: спрос на маски среди татарстанцев вырос, но не везде

Фото: Максим Платонов

В России, в том числе и в Татарстане, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Вызывает опасения новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр», хотя некоторые эксперты и считают его признаком окончания пандемии. В связи с этим жители начали активнее интересоваться средствами индивидуальной защиты. Однако спрос на них растет не везде и не на всех торговых площадках.



Елабуга стала лидером по росту спроса на маски

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Wildberries, в этом месяце жители Татарстана заказали почти в два раза больше масок, чем в июне (+49%). При этом в целом по России спрос на средства индивидуальной защиты вырос на 109%.

Среди городов Татарстана самая высокая динамика спроса на маски зафиксирована в Елабуге — там он вырос на 233%. На втором месте — Зеленодольск, жители которого стали интересоваться средствами индивидуальной защиты на 150% чаще. Тройку лидеров по росту спроса на маски занял Альметьевск (+120%).



Фото: Максим Платонов

До 11 июля в стране продажи масок снижалась, однако потом впервые в 2022 году спрос на них, а также на кожные антисептики начал расти. В Wildberries связывают это с двумя причинами: во-первых, с ростом заболеваемости COVID-19, во-вторых, с рекомендациями властей, несмотря на приостановление масочного режима, носить средства защиты в общественных местах.

Россияне предпочитают закупать маски с запасом — упаковки, в которых их как минимум 50 штук, выяснили аналитики Wildberries. Сейчас средняя цена одной маски в наборе 100 штук достигла минимума за последние три года пандемии коронавируса — 1,3 рубля, в то время как два года назад, на пике, она достигала 31 рубля.

Что касается кожных антисептиков, которые стали популярны у россиян в пандемию, то они тоже стали пользоваться повышенным спросом. За последние две недели этого месяца он в целом увеличился на треть.

Фото: Максим Платонов (архив)

Спрос на маски и антисептики стабилен

Тем временем Ozon увеличения спроса на маски и антисептики не наблюдает. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе маркетплейса, за последние две недели июля в Татарстане он держится на уровне показателей аналогичного периода в июне.

Как и в Wildberries, в Ozon обратили внимание, что татарстанцы предпочитают покупать комплект масок. Жители республики чаще всего заказывают наборы по 20 штук в упаковке.

Фото: realnoevremya.ru

На том же уровне остается и спрос на антисептические средства. Как отмечают в Ozon, их использование вошло в привычку у жителей многих регионов, в том числе Татарстана.



Татарстан свободен от масок с 6 июня

Официально татарстанцы сняли маски 6 июня — именно в этот день Кабмин Татарстана своим постановлением приостановил действие масочного режима на территории региона. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объясняла, что решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.



Фото: Максим Платонов

При этом жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения Кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.

Масочный режим приостановлен на территории всей России. Однако соответствующее решение Роспотребнадзор РФ принял намного позднее, чем Татарстан и другие регионы страны, — в начале этого месяца.

Фото: Максим Платонов

Об отмене масочного режима и других антиковидных мер ведомство Анны Поповой сообщило 1 июля. На следующий день подписанное ею постановление вступило в силу.

Решение об отмене антиковидных ограничений приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19», которое наблюдалось в течение последних четырех месяцев. При этом в случае ухудшения эпидемической обстановки меры могут быть восстановлены.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина