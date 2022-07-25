Казань — самый пострадавший город по числу отмененных из-за санкций спортивных международных состязаний

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казань — самый пострадавший город по числу спортивных международных состязаний, проведение которых планировалось на спортивных объектах города, но было отменено из-за западных санкций. Такое заявление сделал мэр города Ильсур Метшин.



— Мы избалованы большими, крупными мероприятиями. И, к сожалению, не донесли до наших болельщиков и любителей спорта важность этих состязаний, — так прокомментировал градоначальник недостаток зрителей на первых мероприятиях «Игр дружбы».

Метшин добавил, что Казань испытывает серьезное давление санкций. Спорт, по его мнению, стал инструментом политического давления.

— Но это, уверен, временное явление. Можно закрыть дорогу на турнир, но нельзя людям запретить заниматься профессиональным спортом. И наши спортсмены обязательно будут принимать участие в международных соревнованиях, — сказал мэр Казани на «деловом понедельнике».

Фото: Максим Платонов

Казанские спортивные сооружения будут в распоряжении спортсменов на время проведение «Игр дружбы», первый этап которых стартовал на прошлой неделе, заявил мэр Казани. Напомним, так называются международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. Метшин при этом назвал эти игры «в условиях санкций» самым главным спортивным событием года.

Напомним, в марте FINA объявила о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани, который планировалось провести с 17 по 22 декабря 2022 года. Вместо столицы Татарстана соревнования примет австралийский Мельбурн. В июне сообщалось, что запланированный на текущий год чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в Казани в 2026 году.

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Сергей Афанасьев