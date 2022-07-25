В России выявлен 6 571 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявлен 6 571 новый случай COVID-19. Всего на 25 июля в стране зарегистрировали 18 538 826 заражений коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 759 заболевших. Это на 0,3% больше по сравнению с 24 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 4 234 пациента. Общее число вылечившихся от COVID-19 россиян на 25 июля составило 17 942 908.

Умерли от коронавируса уже 382 189 жителей России. За минувшие сутки зафиксировано 34 случая смерти, причиной которых стал COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 25 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина