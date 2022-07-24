В КФУ рассказали о первой помощи пострадавшему на воде

При правильном проведении сердечно-легочной реанимации вероятность спасения пострадавшего на воде довольно высокая. Об этом рассказала доцент кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Юлия Валеева.

После извлечения пострадавшего из воды нужно уложить его на ровную поверхность, очистить дыхательные пути при наличии в них инородных тел — это могут быть рвотные массы, песок, ил.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дыхательные пути необходимо открыть переразгибанием головы (запрокинуть голову, поднять подбородок) — для этого одну руку положить на лоб пострадавшего, два пальца другой руки положить на костный выступ подбородка и слегка открыть пути. После чего необходимо зажать нос утонувшего и произвести пять вдохов. И начать сердечно-легочную реанимацию — 30 компрессий и 2 вдоха. Делать это необходимо до приезда скорой помощи или восстановления сердечной деятельности.

— При сердечно-легочной реанимации руки помогающего скрещиваются в замок (тыльная часть должна соприкасаться с нижней третью грудины), и проводят компрессии глубиной 5-6 см. После 30 компрессий следуют 2 вдоха, — уточнила доцент.

Если при плавании в водоеме у человека сводит ногу, по возможности нужно успокоиться, не паниковать и не тратить драгоценные силы на лишние движения. При судороге носок нижней конечности следует потянуть на себя, пятку — от себя и грести к берегу. Также стоит осмотреться и при наличии людей позвать на помощь, передает пресс-служба КФУ.



В минувший четверг ГУ МЧС по Татарстану сообщало, что с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в республике произошли 32 несчастных случая на воде. Утонули 25 человек, в том числе семь детей.

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Татьяна Леухина