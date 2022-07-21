В Татарстане с начала лета утонули 25 человек

Фото: Олег Тихонов

С начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в Татарстане произошли 32 несчастных случая на воде. Утонули 25 человек, в том числе семь детей.

В Татарстане с начала лета на воде удалось спасти 38 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Фото: Олег Тихонов

На данный момент в Казани ведутся поиски мужчины на озере Малое Лебяжье со стороны Горьковского шоссе — о его пропаже сообщили накануне. Предполагается, что он утонул. В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили, что купаться в этом водоеме запрещено.

Накануне в казанском поселке Северном спасатели обнаружили тело мужчины, который утонул три дня назад. Его нашли в пяти метрах от берега в камышах на поверхности воды.



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Татьяна Демина