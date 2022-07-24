Минобороны России сообщило об уничтожении украинского военного корабля и склада ракет Harpoon в порту Одессы

ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожил военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Из строя вывели производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Фото: кадр видео Минобороны России

За сутки поразили девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированными бригадами ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны России.

На прошлой неделе в военном ведомстве сообщали об уничтожении в порту Одессы склада противокорабельных ракет Harpoon.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина