Минобороны России: военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon
Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Красноармейском уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS.
Около Изюма, Таврии и Алчевска средства ПВО перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и Himaris. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, сообщает Минобороны России.
Вчера военное ведомство отчиталось об уничтожении 1115-й бригады ВСУ.
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