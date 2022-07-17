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Минобороны России: военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

13:37, 17.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon
Фото: кадр видео Минобороны России

Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под Красноармейском уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS.

Около Изюма, Таврии и Алчевска средства ПВО перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и Himaris. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, сообщает Минобороны России.

Вчера военное ведомство отчиталось об уничтожении 1115-й бригады ВСУ.

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Татьяна Леухина
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