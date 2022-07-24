Главное о коронавирусе на 24 июля: COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, Байден идет на поправку

Фото: Максим Платонов

«ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе Казани

За последние сутки в Татарстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Всего на 24 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 536 человек. Выздоровели за весь период 150 227 человек, в том числе 38 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки двух человек.

Жителям Казани для вакцинации против коронавируса по-прежнему доступны только две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя в наличии только в Советском районе города. Привиться ей можно в поликлиниках №20 и №21.

Фото: Максим Платонов

Из полутысячи татарстанцев, прошедших второй этап медицинской реабилитации после коронавируса, 129 сделали это в первый год пандемии — в 2020-м. Большая часть — 322 человека — прошли ее в прошлом году. За первые 6 месяцев этого года второй этап реабилитации осилили 67 пациентов.



Самое большое число татарстанцев, прошедших третий этап медицинской реабилитации, пришлось на прошлый год — 4 208. В первый пандемийный год их количество составило 1 437, а за первую половину 2022-го — 856.

Фото: Ринат Назметдинов

В 2020-м восстановительное лечение по месту жительства прошел 4 901 татарстанец. В прошлом году это число оказалось почти в три раза больше — 11 850 пациентов.

Татарстан по-прежнему остается в светло-оранжевой зоне на тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Все остальные регионы Приволжского федерального округа окрашены в желтый и красный цвета.



Фото: стопкоронавирус.рф

Инфицированный «кентавром» может заразить до 16 человек

За последние сутки в России выявили 7 523 новых случая коронавируса, выздоровели 4 812 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 532 255 человек, а выздоровевших — до 17 938 674. За сутки болезнь унесла жизни 37 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 155 человек.

Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают», — добавил он.

Фото: Максим Платонов

Инфицированный новым вариантом коронавируса «Кентавр», может заразить от 12 до 16 человек, с которым он контактировал, предупредила врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко. По ее прогнозу, «это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции».

В России за последние сутки сделано более 106 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности на 24 июля в стране проведено свыше 300,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Коэффициент распространения COVID-19 в России 23 июня вырос до максимального с начала февраля 2022 года — 1,42, подсчитал ТАСС. Выше единицы он держится уже 10 дней.

Хирокадзу Мацуно заразился COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 569 644 897 человек, 6 383 484 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 390 185). На второй строчке — Индия (43 888 755), на третьей — Франция (33 621 366), на четвертой — Бразилия (33 555 526), на пятой — Германия (30 331 133).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 026 937). За ними следуют Бразилия (676 766), Индия (526 033), Россия (374 374, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 073).

Состояние заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена улучшается, заверяет его лечащий врач Кевин О'Коннор. Среди симптомов заболевания у американского лидера насморк, кашель, боль в горле и ломота в теле. При этом пульс, давление, ритм дыхания и температура в норме.

Фото: kremlin.ru

Коронавирусом заразился и генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Лечение он проходит в домашних условиях. По данным СМИ, с премьер-министром Японии Фумио Кисидой у заболевшего коронавирусом Мацуно тесных контактов не было.

В Казахстане прививку против коронавируса сделали 1 231 220 человек. Из них 1 177 372 завершили курс вакцинации. Среди беременных прививку сделали 41 297, среди кормящих — 145 103 женщин. Также в Казахстане вакцинацию прошли 869 427 подростков.

Фото: Максим Платонов

В Турции, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявили 15 524 071 случай заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 99 184 жителя страны.

Татьяна Демина