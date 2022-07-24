Главное о коронавирусе на 24 июля: COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, Байден идет на поправку
«ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе Казани
За последние сутки в Татарстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Всего на 24 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 536 человек. Выздоровели за весь период 150 227 человек, в том числе 38 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 татарстанцев, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки двух человек.
- Жителям Казани для вакцинации против коронавируса по-прежнему доступны только две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Последняя в наличии только в Советском районе города. Привиться ей можно в поликлиниках №20 и №21.
- Из полутысячи татарстанцев, прошедших второй этап медицинской реабилитации после коронавируса, 129 сделали это в первый год пандемии — в 2020-м. Большая часть — 322 человека — прошли ее в прошлом году. За первые 6 месяцев этого года второй этап реабилитации осилили 67 пациентов.
- Самое большое число татарстанцев, прошедших третий этап медицинской реабилитации, пришлось на прошлый год — 4 208. В первый пандемийный год их количество составило 1 437, а за первую половину 2022-го — 856.
- В 2020-м восстановительное лечение по месту жительства прошел 4 901 татарстанец. В прошлом году это число оказалось почти в три раза больше — 11 850 пациентов.
- Татарстан по-прежнему остается в светло-оранжевой зоне на тепловой карте федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Все остальные регионы Приволжского федерального округа окрашены в желтый и красный цвета.
Инфицированный «кентавром» может заразить до 16 человек
За последние сутки в России выявили 7 523 новых случая коронавируса, выздоровели 4 812 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 532 255 человек, а выздоровевших — до 17 938 674. За сутки болезнь унесла жизни 37 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 155 человек.
- Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают», — добавил он.
- Инфицированный новым вариантом коронавируса «Кентавр», может заразить от 12 до 16 человек, с которым он контактировал, предупредила врач-пульмонолог, терапевт Светлана Божко. По ее прогнозу, «это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции».
- В России за последние сутки сделано более 106 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности на 24 июля в стране проведено свыше 300,7 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.
- Коэффициент распространения COVID-19 в России 23 июня вырос до максимального с начала февраля 2022 года — 1,42, подсчитал ТАСС. Выше единицы он держится уже 10 дней.
Хирокадзу Мацуно заразился COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 569 644 897 человек, 6 383 484 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 390 185). На второй строчке — Индия (43 888 755), на третьей — Франция (33 621 366), на четвертой — Бразилия (33 555 526), на пятой — Германия (30 331 133).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 026 937). За ними следуют Бразилия (676 766), Индия (526 033), Россия (374 374, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 073).
- Состояние заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена улучшается, заверяет его лечащий врач Кевин О'Коннор. Среди симптомов заболевания у американского лидера насморк, кашель, боль в горле и ломота в теле. При этом пульс, давление, ритм дыхания и температура в норме.
- Коронавирусом заразился и генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Лечение он проходит в домашних условиях. По данным СМИ, с премьер-министром Японии Фумио Кисидой у заболевшего коронавирусом Мацуно тесных контактов не было.
- В Казахстане прививку против коронавируса сделали 1 231 220 человек. Из них 1 177 372 завершили курс вакцинации. Среди беременных прививку сделали 41 297, среди кормящих — 145 103 женщин. Также в Казахстане вакцинацию прошли 869 427 подростков.
- В Турции, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявили 15 524 071 случай заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 99 184 жителя страны.
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