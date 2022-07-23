В Минздраве Татарстана рассказали, сколько переболевших COVID-19 пациентов прошли реабилитацию в 2021 году

В Татарстане в 2021 году реабилитацию после перенесенного COVID-19 c использованием методов и средств медицинской реабилитации по месту жительства в условиях амбулаторно-поликлинических отделений прошли 11 850 пациентов. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В прошлом году второй этап медицинской реабилитации проходил на базе круглосуточных стационаров четырех медицинских организаций. За год там восстанавливали здоровье 322 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Третий этап медицинской реабилитации проводился в условиях дневных стационаров семи медучреждений. Врачи помогли 4 028 пациентам, перенесшим COVID-19.



Главный врач Республиканской клинической больницы РТ Рафаэль Шавалиев в прошлом году сообщал, что в Татарстане создали реестр пациентов, переболевших COVID-19, состояние которых угрожает их жизни. Он отмечал, что в основном переболевших коронавирусом приходится лечить по фибрилляциям сердца.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина