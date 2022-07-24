Новости общества

09:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани вакцина «ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе

09:20, 24.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани вакцина «ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе города. Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

Для желающих привиться доступны 1 тысяча штук первой и второй дозы препарата в двух медучреждениях.

Всего для казанцев доступны два препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

В начале лета «Реальное время» выяснило, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в столицу Татарстана 22 января. В Управлении здравоохранения по Казани рассказывали, что вакцина уже закончилась.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также