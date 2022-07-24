В Казани вакцина «ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе

В Казани вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» осталась лишь в Советском районе города. Об этом свидетельствуют данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

Для желающих привиться доступны 1 тысяча штук первой и второй дозы препарата в двух медучреждениях.

Всего для казанцев доступны два препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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В начале лета «Реальное время» выяснило, что «Спутник Лайт» последний раз поступал в столицу Татарстана 22 января. В Управлении здравоохранения по Казани рассказывали, что вакцина уже закончилась.

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Татьяна Леухина