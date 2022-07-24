В центре Гамалеи заявили, что переход COVID-19 в сезонное состояние займет до трех лет

Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания потребует времени. Этот процесс может занять от года до трех лет. Такое мнение выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Окончательный процесс потребует времени, предварительный процесс генетического истощения (штамма вируса — прим.ред.) протекает быстро — он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — (это — прим.ред.) требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Альтштейн заявил, что переход COVID-19 в категорию сезонных заболеваний может занять «еще какие-то небольшие годы — год, два, три».

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов ранее отметил, что появление в России нового подвида штамма коронавируса «омикрон» ВА.2.75 «кентавр» — признак окончания пандемии. По его мнению, введение дополнительных ограничений, включая масочно-перчаточные меры, не требуется.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина