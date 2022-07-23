За сутки в России выявили 6 953 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 953 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 524 732 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 803 человека, всего выздоровевших — 17 933 862 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян, всего от инфекции скончались 382 118 человек.

Вчера сообщалось, что в России выявили 6 659 новых случаев COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко