В России за сутки зарегистрировали 6 659 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 6 659 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 517 779, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировали с COVID-19 1 167 россиян. Это на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.

Выздоровели — 4 687 пациентов, всего — 17 929 059. 41 человек скончался за сутки, с начала пандемии инфекция унесла жизни 382 080 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 22 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Леухина