На Казанский глобальный молодежный саммит подали 7,6 тысячи заявок из 130 стран мира

На Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет с 27 по 30 августа, завершился прием заявок — они поступили из 130 стран мира, их количество достигло 7,6 тысячи, сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.



Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов отметил, что саммит — ключевое событие в международной программе «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».

Мероприятие призвано собрать на одной площадке 300 участников — министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества.

В этом году в Казани в рамках программы «Казань — молодежная столица ОИС» планируют провести десять международных мероприятий. Важнейшим событием должен стать Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и спорту стран ОИС.



Ряд международных мероприятий программы «Казань — молодежная столица ОИС» уже провели. Так, в марте состоялась инаугурация Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества, конкурс чтецов Корана.

Известно, что на услуги по организации пребывания делегации иностранных государств — дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022 в Татарстане потратят 7,4 млн рублей.

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко