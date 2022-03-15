В Москве прошла инаугурация Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества

В Доме приемов Министерства иностранных дел РФ прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Участие в мероприятии приняли глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

— Это особенно символично в год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Историческая дата имеет огромное значение для всех мусульман, — рассказал президент республики.

Он отметил, что в мае в РТ состоятся посвященные юбилейному событию мероприятия. Например, запланированы заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и др.



Как добавил Лавров, столица РТ исторически является местом мирного сосуществования различных культур. По его словам, работа Минниханова в рамках группы стратегического видения по-прежнему вносит значительный вклад в укрепление дружественных и деловых связей России с исламским миром.

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова