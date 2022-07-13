По программе «Казань — молодежная столица ОИС» проведут ряд международных мероприятий

В этом году в Казани в рамках программы «Казань — молодежная столица ОИС» планируют провести десять международных мероприятий. Об этом доложил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов на заседании организационного комитета, которое провел президент республики Рустам Минниханов.



В Казани пройдут Международный молодежный чемпионат по киберспорту стран ОИС (8—10 октября), Международный молодежный фестиваль современного мусульманского искусства (10—15 октября), Международный молодежный научный конгресс стран ОИС (1—5 ноября), Российско-Балканский молодежный форум (11—16 декабря), Международный молодежный форум «Россия — Организация исламского сотрудничества» (11—16 декабря), а еще церемония закрытия программы «Казань — молодежная столица ОИС» и вручение международной премии «Лидеры стран ОИС» (15—16 декабря).

Фото: tatarstan.ru

Важнейшим событием должен стать Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и спорту стран ОИС:

— Это крупное международное мероприятие, главное в рамках программы молодежной столицы ОИС. Поэтому нам важно провести его на достойном уровне. Данный саммит следует рассматривать как большой, значимый федеральный проект, — отметил президент республики.

Проработана концепция документального фильма о жизни современной мусульманской молодежи в Татарстане. Также пройдут образовательные обменные стажировки (август — ноябрь), которые поспособствуют укреплению сотрудничества между Россией и странами ОИС, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Ряд международных мероприятий программы «Казань — молодежная столица ОИС» уже провели. Так, в марте состоялась инаугурация Казани как молодежной столицы Организации исламского сотрудничества, конкурс чтецов Корана.

Известно, что на услуги по организации пребывания делегации иностранных государств — дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022 в Татарстане потратят 7,4 млн рублей.

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко