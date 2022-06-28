В Татарстане на пребывание делегации из Турции — дирекции Молодежной столицы ОИС направят 7,4 млн

На услуги по организации пребывания делегации иностранных государств — дирекции Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022 в Татарстане потратят 7,4 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.

Подрядчику нужно организовать пребывание в Татарстане делегаций из турецкого Стамбула с участием в мероприятиях, запланированных в рамках присвоения Казани статуса Молодежной столицы ОИС — 2022. Требуется оказать услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием.

Министерство по делам молодежи Татарстана заключило контракт на оказание услуг с ООО «Тикетпрофи». Срок исполнения — с 27 июня до 31 декабря текущего года. Контракт заключен 27 июня.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что на оказание услуг по подготовке и проведению в 2022 году мероприятий в рамках присвоения Казани статуса молодежной столицы Организации исламского сотрудничества потратят 3,5 млн рублей.

15 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел России прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022.

Проект молодежной столицы Организации исламского сотрудничества (ОИС) реализуется с 2016 года. В текущем году впервые в истории проекта столицей стал город страны-наблюдателя организации. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе фестиваля в честь Дня молодежи заявил, что каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны.

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Маргарита Головатенко