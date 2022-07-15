В Татарстане предложили разрешить создавать особые экономические зоны в ТОР

Создание особых экономических зон (ОЭЗ) в границах территорий опережающего развития (ТОР) откроет возможность реализации крупных инвестиционных проектов, считает заместитель министра экономики Татарстана Динар Шакиров.



Соответствующее предложение власти региона направили в Минэкономразвития. Возможность создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭРов) предлагается рассмотреть при условии разграничения льготных режимов.

— У нас есть потребность, чтобы вводить туда крупномасштабный инвестиционный проект и воспользоваться полноценным механизмом постановления по привлечению средств на инфраструктуру, — приводит ТАСС его слова.

Речь идет о постановлении «Об отборе субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков».

В июне правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. В особой экономической зоне «Иннополис» планируют создать Научно-исследовательский институт «Технопарк «Родина».



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Маргарита Головатенко