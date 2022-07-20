Нижнекамск вошел в топ-10 рейтинга больших «IQ городов»

По итогам прошлого года Нижнекамск вошел в топ-10 рейтинга уровня цифровизации городского хозяйства регионов России, подготовленного Минстроем России. Он занял шестую строчку среди больших городов.



IQ Нижнекамска оценили в 81,55 балла. Лидером среди больших городов России стал Ханты-Мансийск. В топ-5 вошли Реутов, Королев, Орехово-Зуево и Ноябрьск.

Фото: e-nkama.ru

В Минстрое России объяснили, что оценка уровня цифровизации городов проводилась по 47 показателям. Они были сгруппированы по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

Среди крупнейших городов лидером рейтинга «IQ городов» стала Москва. Казань заняла пятую строчку, уступив Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и Уфе. По итогам двух предыдущих лет столица Татарстана замыкала топ-3.

Набережные Челны в категории крупных городов заняли 43-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства. Автоград опустился на 33 строчки — по итогам 2020-го он замыкал топ-10.

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Татьяна Демина