Набережные Челны заняли 43-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства

Фото: Анна Сейтумерова

По итогам 2021 года Набережные Челны в категории крупных городов заняли 43-е место в рейтинге уровня цифровизации городского хозяйства, который подготовил Минстрой России. Автоград опустился на 33 строчки — по итогам 2020-го он замыкал топ-10.

IQ Набережных Челнов оценивается в 47,39 балла. За 2020-й показатель составлял 51,31 балла.

Лидером рейтинга уровня цифровизации городского хозяйства в категории крупных городов России стала Тюмень с IQ в 100,75 балла. В топ-5 вошли Рязань, Сургут, Химки и Кострома.

Всего в списке 63 города. Рейтинг замыкают Астрахань с 21,95 балла, Улан-Удэ с 17,67 балла и Чита с 8,25 балла



Среди крупнейших городов лидером рейтинга «IQ городов» стала Москва. Казань заняла пятую строчку, уступив Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и Уфе. По итогам двух предыдущих лет столица Татарстана замыкала топ-3.



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Татьяна Демина