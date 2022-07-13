В Нидерландах обнаружили новый подвид штамма коронавируса «омикрон»

В Нидерландах выявили подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, известный также как «кентавр». Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Подвид обнаружили в образцах, взятых 26 июня. Ранее этот вариант обнаружили в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вариант BA.2.75 обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным. Пока специалисты не располагают данными о том, что «кентавр» приводит к более тяжелому течению заболевания, пишет ТАСС.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России доля подвидов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев увеличилась за неделю с 3,69% до 6,57%.



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Татьяна Леухина