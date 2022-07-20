Праздничные мероприятия в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери — программа

Фото: Василий Иванов

В столице Татарстана по случаю 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы 20 и 21 июля состоятся праздничные богослужения и мероприятия. «Реальное время» публикует программу.



20 июля в 14.00 состоится открытие Музея истории Казанской епархии (Крестовоздвиженский храм Казанского Богородицкого мужского монастыря, ул. Большая Красная, 5). Экспозиция музея указывает на многонациональность населения Казанского края, исповедующего православие.

В 17.00 — Всенощное бдение в соборе Казанской иконы Божией Матери.

21 июля в 7.30 пройдет крестный ход из Благовещенского собора Казанского кремля в собор Казанской иконы Божией Матери. Молебен перед Казанским образом Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Казанского кремля возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. После молебна состоится традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора до Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В 9.00 состоится праздничная Божественная литургия. Богослужение в сослужении сонма архиереев Русской православной церкви в Казанском соборе совершит митрополит Кирилл.

Вечером, в 18.00, в парке «Черное озеро» пройдет концерт хора Сретенского монастыря Москвы, вход на мероприятие свободный.

Фото: Василий Иванов

В связи с проведением крестного хода 20 и 21 июля ограничат движение на центральных улицах столицы Татарстана.

В Казани в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви 21 июля изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89.

Мероприятия пройдут в Казанском Богородицком монастыре, основанном на месте явления святыни. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в преддверии празднования годовщины обретения Казанской иконы Божией Матери:

— Каждый из нас, у кого есть возможность, обязан в праздник явления Казанской иконы Божией Матери посетить место, на которое указала Сама Царица Небесная, поклониться Ей, попросить Ее молитвенного предстательства. Покров и заступничество Пресвятой Богородицы особенно важны нам в это непростое время, которое мы переживаем, — сказал митрополит Кирилл.

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Маргарита Головатенко