В Казани состоятся торжественные богослужения в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: Василий Иванов (архив)

В Казани в дни празднования явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы, 20 и 21 июля, пройдут торжественные богослужения — их организуют в Казанско-Богородицком монастыре, основанном на месте явления святыни.



20 июля в 17.00 в воссозданном Казанском соборе совершат всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

21 июля в 9.00 сонм архипастырей Русской Церкви совершит в главном храме Татарстана Божественную литургию. В 18.00 в парке «Черное озеро» состоится концерт хорового коллектива, который существует с самого основания Сретенской обители, вход на концерт свободный.

Также на территории Казанско-Богородицкой обители будет проходить фотовыставка, посвященная годовщине великого освящения Казанского собора Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Фото: Василий Иванов (архив)

Традиционный общегородской крестный ход с чтимым Казанским образом Царицы Небесной в этом году предварит торжественное богослужение 21 июля. Священники и миряне татарстанской митрополии пройдут крестным ходом из Благовещенского собора Казанского кремля до места явления святыни. Перед крестным ходом в Благовещенском соборе совершат молебен Божией Матери. Начало молебного пения 21 июля в 7.30.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в преддверии празднования в честь Казанской иконы Божией Матери 21 июля:

— Каждый из нас, у кого есть возможность, обязан в праздник явления Казанской иконы Божией Матери посетить место, на которое указала Сама Царица Небесная, поклониться Ей, попросить Ее молитвенного предстательства. Покров и заступничество Пресвятой Богородицы особенно важны нам в это непростое время, которое мы переживаем, — сказал митрополит Кирилл.

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Маргарита Головатенко