Митрополит Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в преддверии дня явления иконы Божией Матери

Фото: кадр видеообращения

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к жителям республики в преддверии празднования в честь Казанской иконы Божией Матери 21 июля.

Он упомянул, что явленная в Казани святыня прославила город. На месте обретения иконы был выстроен храм, в котором находился чудотворный список явленного в 1579 году образа. К этому списку притекают тысячи верующих людей.

— Каждый из нас, у кого есть возможность, обязан в праздник явления Казанской иконы Божией Матери посетить место, на которое указала Сама Царица Небесная, поклониться Ей, попросить Ее молитвенного предстательства. Покров и заступничество Пресвятой Богородицы особенно важны нам в это непростое время, которое мы переживаем, — сказал митрополит Кирилл.

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Маргарита Головатенко