В Казани на время крестного хода изменятся маршруты автобусов №22, 28, 28а и 89

В Казани в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви 21 июля изменятся схемы движения автобусов №22, 28, 28а и 89, сообщили в мэрии города.



Автобусы маршрута №22 при движении со стороны Энергетического университета будут ехать по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы поедут по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28 будут двигаться по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту.

Автобусы №28а проследуют по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Автобусы №89, следуя в сторону Энергетического университета, будут двигаться по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачной — пл. Тысячелетия — Кремлевской дамбе, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проедут по Кремлевской дамбе — пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачной — ул. Пушкина — ул. Горького — ул. Н. Ершова, далее по маршруту.

Схемы движения будут действовать с 7.00 до 13.00 21 июля.

Фото: Василий Иванов (архив)

В связи с проведением крестного хода 20 и 21 июля ограничат движение на центральных улицах столицы Татарстана.



20 июля в 17.00 в воссозданном Казанском соборе совершат всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. 21 июля в 9.00 сонм архипастырей Русской Церкви совершит в главном храме Татарстана Божественную литургию. В 18.00 в парке «Черное озеро» состоится концерт хорового коллектива, который существует с самого основания Сретенской обители, вход на концерт свободный.

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Маргарита Головатенко