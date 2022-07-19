В Казани на два дня ограничат движение транспорта в центре из-за крестного хода

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение на центральных улицах в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

С 20.00 20 июля до 13.00 21 июля движение закроют по проезжей части по ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большой Красной.

Фото: kzn.ru

С 7.00 до 13.00 21 июля движение и стоянка автомобилей на проезжей части будут запрещены по улицам:

ул.Кремлевской, на участке от ул.Чернышевского до площади 1 Мая;

ул.Профсоюзной, на участке от ул.Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезда с площади 1 Мая, на участке от ул.Кремлевской до ул.Профсоюзной;

ул.Баумана, на участке от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на ул.Батурина;

съезда с ул.Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул.Батурина, на участке от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского;

ул.Большой Красной, на участке от ул.Япеева до ул.Батурина;

ул.К.Маркса, на участке от ул.Лобачевского до ул.Батурина;

ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большой Красной (при необходимости);

ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского, сообщается на сайте мэрии Казани.

Кроме того, на время проведения крестного хода приостановят движение автобусов №22, 28, 28а и 89.

20 июля в 17.00 в воссозданном Казанском соборе совершат всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

21 июля в 9.00 сонм архипастырей Русской Церкви совершит в главном храме Татарстана Божественную литургию. В 18.00 в парке «Черное озеро» состоится концерт хорового коллектива, который существует с самого основания Сретенской обители, вход на концерт свободный.

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Татьяна Леухина