В число самых востребованных специалистов в Татарстане вошли менеджеры, продавцы-кассиры и водители

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июле этого года работодатели искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами, продавцов-кассиров и водителей. На эти вакансий пришлось 7,3%, 6,9% и 3,7% соответственно.

В топ-5 самых массовых июльских вакансий в Татарстане вошли также предложения по работе для врачей (3%) и слесарей (2,6%). В десятке самых востребованных специалистов также оказались инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (2,5%), программисты и разработчики (2,5%), бухгалтера (2,4%), повара, пекари и кондитеры (2%), а также упаковщики и комплектовщики (1,9%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Также татарстанские работодатели в этом месяце искали разнорабочих, курьеров, учителей, преподавателей и педагогов, а также токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Жителям республики предложены вакансии администраторов магазинов и торговых залов (1,4%), машинистов (1,4%), инженеров-технологов (1,3%), операторов производственной линии (1,3%) и электромонтажников (1,2%), говорится в исследовании hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

По данным другого исследования hh.ru, в Татарстане в июне открыли на 9% больше вакансий, чем в мае. Месячный прирост оказался самым существенным по количеству вакансий с начала 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина