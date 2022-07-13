В Татарстане в июне стали больше выкладывать вакансий, чем в мае

В Татарстане в июне открыли на 9% больше вакансий, чем в мае. Это самый существенный месячный прирост по количеству вакансий с начала года, говорится в исследовании сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Наиболее сильный помесячный прирост вакансий наблюдается в сфере страхования. В прошлом месяце в Татарстане открыли на 52% больше предложений о работе, чем в мае.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли: специалисты по маркетингу, рекламе, PR (+30%), профобласти «Госслужба, НКО» (+30%), специалисты по управлению персоналом (+18%), административный персонал (+16%), представители высшего менеджмента (15%), специалисты индустрии развлечений, масс-медиа (+13%), специалисты по инсталляции и сервису (+13%), сферы закупок (+13%), бухгалтеры (+12%).

В июне снизилось число вакансии в автобизнесе, в медико-фармацевтической сфере, в юриспруденции.

По данным сервиса «Работа.ру», в июне в Татарстане чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — на них пришлось 35% от общего числа вакансий, размещенных в прошлом месяце.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина