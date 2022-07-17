Экономист назвал 50 рублей за доллар условной «красной линией»

Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую «красную линию» для курса российской валюты. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин.

Риторика властей ужесточилась, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.

— Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией, — заявил Сыроваткин агентству «Прайм».

Фото: pixabay.com

При этом, отметил аналитик, эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.

В начале июля первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что курс в 65—85 рублей за доллар — оптимальный для компаний, работающих в России. А председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

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Татьяна Леухина