В Центробанке заявили, что попытки влиять на курс рубля могут привести к девальвации

Попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на съезде РСПП.

По ее словам, регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

— И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс, либо произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало, — отметила Набиуллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале 2000-х годов ЦБ уже управлял номинальным курсом российской валюты. Однако для бизнеса важен реальный обменный курс, поэтому если валюта укрепляется, то и номинальный курс должен расти, иначе это приведет к инфляции.

В июне министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что текущее укрепление рубля — один из новых вызовов для российской экономики. Это создает проблему как для экспортеров, так и для импортеров.



Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее допускал, что ослабление рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года.



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Татьяна Леухина