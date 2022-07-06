В Минпромторге рассказали, какой курс доллара оптимален для российских компаний

Курс в 65—85 рублей за доллар — оптимальный для компаний, работающих в России. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

— Понятно, что ситуации в отраслях разные, есть отрасли, в которых 20 руб. за доллар вообще замечательно просто. Но, по нашим опросам, диалогам с различными компаниями... это 65—85 (рублей, — прим. ред.), — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осьмаков отметил, что не нужно усердствовать в борьбе против сильного укрепления российской валюты, передает ТАСС.

Сегодня утром курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 31 мая.



На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что попытки искусственно вернуть курс рубля к прежним показателям могут привести к девальвации. Регулятор придерживается политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.



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Татьяна Леухина