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В Роспотребнадзоре предупредили, что число новых случаев COVID-19 будет расти

18:11, 14.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Роспотребнадзоре предупредили, что число новых случаев COVID-19 будет расти
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России с появлением новых вариантов «омикрона» произойдет рост числа случаев COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек, подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой, — передает «РИА Новости» ее слова.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 238 случаев заражения COVID-19. Госпитализировали с инфекцией 1 283 человека, что на 3,5% меньше по сравнению с 13 июля.

Вчера глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны мира должны вернуть меры по профилактике COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:16
    спекуляция это. температура будет опускаться люди будут простужаться а РПН будет говорить что это ковид. Амлификатор можно так настроить что любой ПЦР будееет как ковидный ПЦР. Только выделеный вирус и соблюдение постулатов КОха может доказать что либо
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