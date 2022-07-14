В России выявили 4 238 случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 238 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 476 477 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 июля, госпитализировали с инфекцией 1 283 человек. Это на на 3,5% меньше по сравнению с 13 июля.

За сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 090 россиян. Общее число вылечившихся — 17 900 518 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян. Вего от инфекции скончались 381 754 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 14 июля читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко