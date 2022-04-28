Казанский завод синтетического каучука частично погасил задолженность по зарплате

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» выплатило 402 работникам 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Задолженность частично погасили в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте «Реальное время» сообщало, что за урегулирование ситуации с просроченным долгом по зарплате перед работниками обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука» взялся Следком по РТ. Около 400 человек не смогли получить причитающиеся заработки в полном объеме при увольнении еще 3 года назад, в результате чего перед ними до сих пор остался долг в 41,8 млн рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина