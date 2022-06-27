Казанский завод синтетического каучука в очередной раз погасил задолженность по зарплате
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» частично погасил задолженность по зарплате перед 228 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.
Сотрудникам выплатили 38,8 млн рублей.
В этом месяце старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий сообщал, что после вмешательства следственных органов и сотрудников прокуратуры региона 416 работникам ОАО «Казанский завод синтетического каучука» погасили долги по зарплате. Общая задолженность перед ними превысила 54,5 млн рублей. В апреле предприятие выплатило 402 работникам 3,6 млн рублей.
Как ранее сообщало «Реальное время», за урегулирование ситуации с просроченным долгом по зарплате перед работниками обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука» взялся Следком по РТ. Около 400 человек не смогли получить причитающиеся заработки в полном объеме при увольнении еще 3 года назад, в результате чего перед ними до сих пор остался долг в 41,8 млн рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.
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