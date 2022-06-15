В Татарстане работникам КЗСК погасили долги по зарплате на сумму более 54,5 млн рублей

В Татарстане после вмешательства следственных органов и сотрудников прокуратуры региона 416 работникам ОАО «Казанский завод синтетического каучука» погасили долги по зарплате. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год руководство КЗСК не платило зарплату сотрудникам. Общая задолженность перед ними превысила 54,5 млн рублей. Полного погашения долгов удалось добиться в ходе расследования уголовного дела.



В апреле сообщалось, что Казанский завод синтетического каучука выплатил 402 работникам 3,6 млн рублей. Задолженность частично погасили в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения.



Фото: realnoevremya.ru

В марте «Реальное время» сообщало, что за урегулирование ситуации с просроченным долгом по зарплате перед работниками обанкроченного ОАО «Казанский завод синтетического каучука» взялся Следком по РТ. Около 400 человек не смогли получить причитающиеся заработки в полном объеме при увольнении еще 3 года назад, в результате чего перед ними до сих пор остался долг в 41,8 млн рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Дарья Акимова