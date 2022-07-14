Марко Списсу покидает казанский УНИКС

Фото: пресс-служба УНИКСа

Итальянский разыгрывающий Марко Списсу покидает УНИКС. Он продолжит карьеру, но другой команде, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Единой Лиги ВТБ итальянский баскетболист сыграл за УНИКС 19 матчей, в среднем набирая по 6,6 очка, 2,3 передачи, 1,3 подбора и 0,7 перехвата за 16:19 минуты на площадке.

В 25 играх Евролиги средняя статистика Марко Списсу составила 5,1 очка, 2,6 передачи, 1,6 подбора и 0,5 перехвата за 14 с половиной минут игрового времени.

В конце февраля, после начала российской спецоперации на Украине, СМИ сообщали, что Марко Списсу хочет уехать из столицы Татарстана в целях безопасности. При этом разрыв контракта не обсуждался.

Напомним, Марко Списсу — первый итальянский игрок в истории УНИКСа. Казанский клуб подписал с ним контракт на один сезон с опцией игрока на продление еще на год в августе 2021-го.



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Татьяна Демина