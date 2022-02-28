Итальянский разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу хочет покинуть Казань

Итальянский баскетболист казанского УНИКСа Марко Списсу хочет уехать из Казани в целях безопасности, сообщает Metaratings со ссылкой на свой источник, близкий к клубу. Разрыв контракта пока не обсуждается.

Сегодня стало известно, что МИД Италии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию, а тем, кто планировал поездку, отменить ее. В сообщении говорится, что это связано с закрытием авиасообщения между РФ и ЕС.

Ранее казанский УНИКС покинул американский баскетболист Джаррелл Брэнтли. Также литовские игроки «Зенита» и ЦСКА изъявили желание покинуть свои команды. «Армейский» клуб уже покинули Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг.